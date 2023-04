Meloni in visita alla scuola Galilei di Addis Abeba: "Studiate sempre" (Di sabato 15 aprile 2023) Etiopia, 15 aprile 2023 "Ciao ragazzi, Studiate sempre". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad alcuni studenti che si sono avvicinati per presentarsi durante la visita alla scuola ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Etiopia, 15 aprile 2023 "Ciao ragazzi,". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaad alcuni studenti che si sono avvicinati per presentarsi durante la...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? La visita del Presidente Meloni in Etiopia conferma l’impegno del Governo nel cooperare per lo sviluppo delle naz… - ultimora_pol : Etiopia, Giorgia #Meloni si rivolge ad alcuni ragazzi che si sono avvicinati per presentarsi durante la visita alla… - LaVeritaWeb : Il premier visita l’Etiopia e annuncia: «A ottobre presenteremo le nostre proposte». La priorità è aiutare la stabi… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La presidente del Consiglio prosegue la sua visita in Etiopia e torna a parlare di migranti: “L’obiettivo è l’eliminazione del… - MarilisaPomella : RT @ultimora_pol: Etiopia, Giorgia #Meloni si rivolge ad alcuni ragazzi che si sono avvicinati per presentarsi durante la visita alla scuol… -