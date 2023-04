Meloni in Etiopia: "Obiettivo è eliminare la protezione speciale dei migranti come avviene in Europa" (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - "Io ho come Obiettivo l'eliminazione della protezione speciale, perché si tratta di un'ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa. C'è una proposta della maggioranza nel suo complesso, non è un tema su cui ci sono divergenze. È complessa ed è normale che ci siano diversi emendamenti". Così il premier, Giorgia Meloni, nell'ultimo giorno della visita in Etiopia, ha ribadito la linea del governo sulle modifiche al Dl migranti. "Noi crediamo - ha spiegato ai giornalisti - di poter contribuire molto allo sviluppo, alla sicurezza, alla stabilità delle nazioni africane" sottolineando che "c'è una grande voglia di Italia, c'è grande attenzione per la nostra capacità di cooperare in modo non predatorio, di ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - "Io hol'eliminazione della, perché si tratta di un'ulteriorerispetto a quello che accade al resto di. C'è una proposta della maggioranza nel suo complesso, non è un tema su cui ci sono divergenze. È complessa ed è normale che ci siano diversi emendamenti". Così il premier, Giorgia, nell'ultimo giorno della visita in, ha ribadito la linea del governo sulle modifiche al Dl. "Noi crediamo - ha spiegato ai giornalisti - di poter contribuire molto allo sviluppo, alla sicurezza, alla stabilità delle nazioni africane" sottolineando che "c'è una grande voglia di Italia, c'è grande attenzione per la nostra capacità di cooperare in modo non predatorio, di ...

