Meloni in Etiopia | non solo piano Mattei | la missione Corno d' Africa

"Ad Addis Abeba ho avuto il piacere di incontrare anche il presidente somalo Hassan Mohamud. La Somalia troverà sempre nell'Italia un partner privilegiato e solido nel sostenere gli sforzi volti a rafforzare le istituzioni somale e la stabilità dell'intero Corno d'Africa". Così su Twitter la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l'incontro con il leader somalo, durante il suo viaggio in Etiopia. Proprio con il presidente somalo e con il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, Meloni ha poi avuto un incontro trilaterale nel secondo giorno di visita ad Addis Abeba. La premier ha annunciato che presenterà a ottobre il suo "piano Mattei per l'Africa", con cui l'Italia vuole essere protagonista di una nuova stagione per il continente.

