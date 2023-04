Meloni in Etiopia lancia il 'piano Mattei' (Di sabato 15 aprile 2023) - Si tratta di un progetto di cooperazione e investimenti comuni nell'interesse di italia ed Europa, dice la premier e che contribuirà alla stabilità dell'Africa Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 aprile 2023) - Si tratta di un progetto di cooperazione e investimenti comuni nell'interesse di italia ed Europa, dice la premier e che contribuirà alla stabilità dell'Africa

FratellidItalia : ?? La visita del Presidente Meloni in Etiopia conferma l'impegno del Governo nel cooperare per lo sviluppo delle naz… - Phastidio : Comincio a pensare che il 'Piano Mattei' sia una operazione coperta da segreto di stato. Infatti nessuno sa di cosa… - repubblica : "Stop ai flussi dall'Etiopia". Meloni e il pressing del G7 contro la strategia dei russi [dal nostro inviato Tommas… - annapaolasanna : RT @LeleCorvi: Prima io Oggi su @ilmanifesto ---- #Meloni #Etiopia #migranti #Italia #ue #ilmanifesto #lelecorvi - PaoloCaminiti1 : Meloni in Etiopia: 'A ottobre il nostro piano Mattei per l'Africa'

