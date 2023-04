Meloni in Etiopia, gli studenti della scuola italiana di Addis Abeba attendono la premier. I giovani alunni sventolano bandierine tricolore (Di sabato 15 aprile 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si trova in visita di Stato in Etiopia, è arrivata all’istituto onnicomprensivo Galileo Galilei di Addis Abeba, la più grande tra le scuole italiane all’estero, dove è stata accolta da una rappresentanza di giovani e giovanissimi studenti. bandierine italiane, vestiti tradizionali, alcuni studenti con le divise delle squadre di calcio, anche femminile, e di basket dell’istituto hanno salutato la premier, che si è intrattenuta a parlare con alcuni di loro. Dopo la visita alla scuola, Meloni lascerà la capitale dell’Etiopia per fare rientro in Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) La presidente del Consiglio Giorgia, che si trova in visita di Stato in, è arrivata all’istituto onnicomprensivo Galileo Galilei di, la più grande tra le scuole italiane all’estero, dove è stata accolta da una rappresentanza dissimiitaliane, vestiti tradizionali, alcunicon le divise delle squadre di calcio, anche femminile, e di basket dell’istituto hanno salutato la, che si è intrattenuta a parlare con alcuni di loro. Dopo la visita allalascerà la capitale dell’per fare rientro in Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

