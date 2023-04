Meloni in Etiopia: "A ottobre il nostro piano Mattei per l'Africa" (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Inizia la seconda giornata in Etiopia del presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Nella giornata di ieri, il premier era apparso assai soddisfatto quando ha rispostoalle domande dei giornalisti, allo Sheraton di Addis Abeba, dopo i primi colloqui con il premier etiope Abiy Ahmed Ali e il presidente dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat. Lo era altrettanto a fine giornata, spiegano all'AGI dal suo entourage, dopo una cena offerta in suo onore da Abiy e l'incontro con il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud. "C'è un protagonismo dell'Italia in Africa, complessivamente, e nel Corno d'Africa, che per noi è una regione cruciale e rappresenta un tema sensibile", ha sottolineato la premier ai cronisti. "L'Etiopia - ha poi osservato - è un Paese la cui stabilità è ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Inizia la seconda giornata indel presidente del consiglio, Giorgia. Nella giornata di ieri, il premier era apparso assai soddisfatto quando ha rispostoalle domande dei giornalisti, allo Sheraton di Addis Abeba, dopo i primi colloqui con il premier etiope Abiy Ahmed Ali e il presidente dell'Unionena, Moussa Faki Mahamat. Lo era altrettanto a fine giornata, spiegano all'AGI dal suo entourage, dopo una cena offerta in suo onore da Abiy e l'incontro con il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud. "C'è un protagonismo dell'Italia in, complessivamente, e nel Corno d', che per noi è una regione cruciale e rappresenta un tema sensibile", ha sottolineato la premier ai cronisti. "L'- ha poi osservato - è un Paese la cui stabilità è ...

