Meloni in Africa | missione sui migranti | “Protezione speciale da eliminare”

"Mi do come obiettivo l'eliminazione della Protezione speciale". Il premier Giorgia Meloni conferma e si intesta la stretta sui permessi di soggiorno ai migranti, approdata ieri in Parlamento con un emendamento della maggioranza al decreto sull'immigrazione varato a Cutro. "Quando l'abbiamo licenziato in Consiglio dei ministri, abbiamo detto che ci avremmo lavorato ulteriormente in Aula" e "non c'è divergenza sostanziale", ha detto Meloni nel secondo e ultimo giorno della sua visita ad Addis Abeba, dove ha incontrato il primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, e il presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, in una missione definita "proficua e concreta". L'emendamento depositato dalla maggioranza, e che porta la firma di tre senatori di Fratelli d'Italia, Lega e Forza ...

