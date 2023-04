Meloni: “Fuga di Uss? Tenerlo ai domiciliari decisione anomala dei giudici”. Il ministro poteva chiedere il carcere, ma non l’ha fatto (Di sabato 15 aprile 2023) La Fuga dall’Italia di Artem Uss spingerà Giorgia Meloni a chiedere informazioni a Carlo Nordio. “Sicuramente il fatto è abbastanza grave, mi riservo quanto torno di parlarne col ministro Nordio per capire bene come sono andate le cose, sicuramente ci sono anomalie“, ha sostenuto la capa del governo in visita alla scuola italiana Galileo Galilei ad Addis Abeba. Ma a che tipo di anomalie si riferisce Meloni? “La principale anomalia credo sia la decisione della corte di appello di Tenerlo ai domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenere la decisione anche quando c’era una decisione sull’estradizione: quindi credo che il ministro abbia fatto bene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Ladall’Italia di Artemspingerà Giorgiainformazioni a Carlo Nordio. “Sicuramente ilè abbastanza grave, mi riservo quanto torno di parlarne colNordio per capire bene come sono andate le cose, sicuramente ci sono anomalie“, ha sostenuto la capa del governo in visita alla scuola italiana Galileo Galilei ad Addis Abeba. Ma a che tipo di anomalie si riferisce? “La principale anomalia credo sia ladella corte di appello diaicon motivazioni discutibili e di mantenere laanche quando c’era unasull’estradizione: quindi credo che ilabbiabene ...

