Meloni | Etiopia e rilancio del Piano Mattei | dove il governo è ancora vivo

Roma, 15 apr – Giorgia Meloni rilancia il "suo" Piano Mattei nel secondo giorno di visita in Etiopia. Il premier, che aveva già visitato il Paese a febbraio, spinge con particolare insistenza sul progetto che coinvolge i Paesi africani e – naturalmente – anche il Mediterraneo. Meloni e il rilancio del Piano Mattei Se il governo attuale sta deludendo oltre ogni minima aspettativa sul fronte dell'immigrazione clandestina e sulla scena europea, non si può dire altrettanto della sua frenetica attività diplomatica in Africa e in Asia. Meloni, fin dall'ìnizio, aveva sottolineato ed enfatizzato quel Piano Mattei che, in maniera indubbiamente ambiziosa, mostrava se non altro una "visione" di ...

