Meloni e il caso Uss | «Ci sono anomalie nella decisione dei giudici sui domiciliari | fare chiarezza» E sui migranti | «Obiettivo è eliminare la protezione speciale»

Sarà possibile in questo caso motivare con specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro. La premier e il caso Uss 'Sicuramente il fatto è abbastanza grave, mi riservo quanto torno di parlarne con il ministro Nordio' ha spiegato. 'Alla fine abbiamo scelto di far lavorare i gruppi parlamentari ma non c'è stato accordo'. Sul caso bisogna fare chiarezza'. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa durante la sua visita ad Addis Abeba. 'Noi non eravamo stati informati dalle altre intelligence'

Giorgia Meloni: "Caso Artem Uss grave, ci sono anomalie da chiarire" TGCOM

ROMA (ITALPRESS) – “Io ho come obiettivo l’eliminazione della protezione spaciale, perchè è una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’Europa e io credo che l’Italia non abbia r ...Giorgia Meloni, durante la visita in Etiopia, ha parlato del caso Artem Uss, l'imprenditore russo evaso il 22 marzo dai domiciliari cui era sottoposto nella sua casa a Basiglio (Milano). "Il fatto è a ...