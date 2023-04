Meloni e il caso Uss | «Ci sono anomalie nella decisione dei giudici sui domiciliari | fare chiarezza» E sui migranti | «Obiettivo è eliminare la protezione speciale»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bendellavedova : Meloni annuncia che parlerà con Nordio del caso #ArtemUss. Bene, ma non basta: ci aspettiamo che il Governo Meloni… - CarloVerdelli : Liliana Segre è l’unico caso al mondo di sopravvissuta ai lager costretta a vivere con la scorta. Su… - lauraboldrini : La destra di porti chiusi e blocco navale grida all’allarme #immigrazione e istituisce quello #statodiemergenza che… - PaolaMagnani : @Cmmy3 Basta Formigli! Ormai questi appelli a Meloni sono patetici!! Se non va a Piazza Pulita gli Italiani la Mel… - GramsciAG : RT @LiaQuartapelle: La Corte d’appello di Milano smentisce quella che è la linea del governo Meloni sul caso Artem Uss, e cioè che la fuga… -

'La Rai si ribella al governoe, contravvenendo alle disposizioni imposte dalla Commissione per l'accesso della Presidenza ... Il governo vuole risolvere ilBallando con le stelle: l'ordine ..."Stato di emergenza" Cosa esce di bocca a Giannini contro il governo Di ritorno dall'Etiopia, ad attenderla,troverà anche ilArtem Uss, l'imprenditore arrestato in Italia e ai ......interviene con parole dure anche suldell'imprenditore russo Artem Uss, fuggito da Milano, dove si trovava ai domiciliari, per fare ritorno a Mosca: 'Un fatto abbastanza grave', commenta, ...

Giorgia Meloni: "Caso Artem Uss grave, ci sono anomalie da chiarire" TGCOM

"Mi do come obiettivo l'eliminazione della protezione speciale”. Il premier Giorgia Meloni conferma e si intesta la stretta sui ...In evidenza su TicinoNotizie.it le notizie di rilevanza nazionale e internazionale più importanti del giorno. ROMA (ITALPRESS) – “Io ho come obiettivo l’eli ...