Meloni | «Artem Uss? Ci sono anomalie» E sulla protezione speciale | «Il nostro obiettivo è eliminarla»

(Di sabato 15 aprile 2023) La premier Giorgia, a margine della missione in Etiopia, ha commentato con i giornalisti il caso di, uomo d’affari vicino a Vladimir Putin evaso lo scorso 22 marzo dai domiciliari a Milano. Esprimendo la sua perplessità: «Sicuramente il fatto è abbastanza grave, mi riservo quanto torno di parlarne col ministro Carlo Nordio per capire bene comeandate le cose, sicuramente ci». La principale stranezza, spiega, risiede nella «decisione della corte di appello di tenerlo ai domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenere la decisione anche quando c’era una decisione sull’estradizione: quindi credo che il ministro abbia fatto bene ad avviare un’azione disciplinare. Bisogna fare chiarezza». La premier espresso anche le intenzioni del governo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Comunque per la fuga di Kappler dall’Ospedale militare del Celio nel 1977, il Ministro della Difesa, Lattanzio si d… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni ascoltata per oltre due ore dal Copasir in relazione all'evasione di Artem #Uss, l'uomo di affari r… - bendellavedova : Sull’inaudita fuga di Artem Uss inizia un inaccettabile scaricabarile. Il Governo Meloni risponda celermente all'in… - albertocaldana : RT @elio_vito: Comunque per la fuga di Kappler dall’Ospedale militare del Celio nel 1977, il Ministro della Difesa, Lattanzio si dimise. Or… - Gino16949609 : RT @elio_vito: Comunque per la fuga di Kappler dall’Ospedale militare del Celio nel 1977, il Ministro della Difesa, Lattanzio si dimise. Or… -

Sulla vicenda della fuga del russoUss , detenuto in Italia e fuggito dai domiciliari lo scorso 22 marzo, la premier Giorgia, in visita in Etiopia, ha detto: 'è un fatto abbastanza grave. Mi riservo, quando torno in ...Vedi AncheUss,: 'La fuga dai domiciliari è un fatto grave, ci sono anomalie e mi riservo di parlarne con il ministro Nordio' Per la verità, però, a smentire questa ricotruzioni dei ...sulla fuga diUss: 'Fatto grave' Le dichiarazioni della premier in un punto stampa a margine della missione Etiopia: 'Ne parlerò con Nordio. Occorre fare chiarezza'. Sui migranti: 'Via ...

Giorgia Meloni: "Caso Artem Uss grave, ci sono anomalie da chiarire" TGCOM

La premier in missione in Etiopia ha fatto il punto anche sui migranti: "L'obiettivo è eliminare la protezione speciale" ...La fuga dall’Italia di Artem Uss spingerà Giorgia Meloni a chiedere informazioni a Carlo Nordio. “Sicuramente il fatto è abbastanza grave, mi riservo quanto torno di parlarne col ministro Nordio per c ...