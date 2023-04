Meloni: "Africa per noi strategica, continente potrebbe prosperare" (Di sabato 15 aprile 2023) (Agenzia Vista) Etiopia, 15 aprile 2023 L'Africa per noi è strategica, non solo per noi che siamo i dirimpettai, e per questo l'Italia sta cercando di spingere per una maggiore attenzione in Europa. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa ad Addis Abeba. Meloni ha sottolineato che si tratta di "un continente che, differentemente dalla percezione che si ha, non è povero, ma in alcuni casi viene sfruttato e, in altri, non ha gli strumenti per tirare fuori le ricchezze di cui potrebbe vivere e prosperare". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) (Agenzia Vista) Etiopia, 15 aprile 2023 L'per noi è, non solo per noi che siamo i dirimpettai, e per questo l'Italia sta cercando di spingere per una maggiore attenzione in Europa. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso di un punto stampa ad Addis Abeba.ha sottolineato che si tratta di "unche, differentemente dalla percezione che si ha, non è povero, ma in alcuni casi viene sfruttato e, in altri, non ha gli strumenti per tirare fuori le ricchezze di cuivivere e". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... obsinethabtamu1 : RT @KiyaEthiopia: Sono contenta che il nostro primo ministro Abiy Ahmed Ali (PhD) abbia ricevuto il premier italiano Signora Giorgia Meloni… - FNTorino : RT @ForzaNuova1997: Il piano di #Mattei prevedeva che stati sovrani cooperassero nello scambio di materie prime. Il piano FAKE-Mattei della… - capitano_ri : Se non vi piace la Meloni che parte per l'Africa, che cerca di regolarizzare i flussi, che interrompe la truffa red… - RaffaeleLaRegin : RT @GaraviniG: Tre cose su #Mattei: 1. Era per aziende al 100% pubbliche nel settore energetico; 2. Era antifascista; 3. Era anti-imperi… - Il_Sovrano : RT @ItaliaNewsTW: -