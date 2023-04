Melissa Satta si sfoga sui social: “Accusata per la storia con Berrettini!” (VIDEO) (Di sabato 15 aprile 2023) Durissimo lo sfogo sui social di Melissa Satta. La showgirl ha da un po’ una relazione col tennista Matteo Berrettini, il quale però sta vivendo un periodo di forma non brillante, fatto di sconfitte e problemi fisici. La Satta ha così voluto sfogarsi con una serie di storie Instagram per i tanti che sui social e sui giornali puntano il dito contro di lei, additandola come causa del calo del tennista. Di seguito il video e un estratto delle sue dichiarazioni: Melissa Satta si sfoga sui social Di solito non faccio questo tipo di video ma sto vivendo una situazione surreale sui social. Sono mesi che ricevo molti messaggi di insulti, di bullismo e sessismo. Sono molto sensibile a questi temi ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 aprile 2023) Durissimo lo sfogo suidi. La showgirl ha da un po’ una relazione col tennista Matteo Berrettini, il quale però sta vivendo un periodo di forma non brillante, fatto di sconfitte e problemi fisici. Laha così volutorsi con una serie di storie Instagram per i tanti che suie sui giornali puntano il dito contro di lei, additandola come causa del calo del tennista. Di seguito il video e un estratto delle sue dichiarazioni:sisuiDi solito non faccio questo tipo di video ma sto vivendo una situazione surreale sui. Sono mesi che ricevo molti messaggi di insulti, di bullismo e sessismo. Sono molto sensibile a questi temi ...

