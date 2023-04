Melissa Satta: “Io vittima di bullismo per la storia con Berrettini, dicono che porto sfortuna” (Di sabato 15 aprile 2023) “Sto vivendo sui social una situazione surreale”. Melissa Satta risponde alle critiche dopo le difficoltà del compagno Matteo Berrettini. A poche ore dal ritiro del tennista, tormentato da guai fisici, dal torneo di Montecarlo, la showgirl si sfoga sui social contro un trattamento che trova ingiusto. “È da un po’ di mesi che ricevo messaggi di insulti, che definisco di sessismo e bullismo, due temi ai quali sono molto sensibile. È un messaggio che voglio lanciare per tante ragazze che ogni giorno vivono situazioni del genere”, afferma l’ex velina, accostando la sua esperienza al bullismo vissuto anche da altre donne. “Io vengo attaccata per la mia storia personale e sentimentale che sto vivendo, ma ci sono tante ragazze che vengono bullizzate per tanti altri motivi. Nel 2023 tutto ... Leggi su tpi (Di sabato 15 aprile 2023) “Sto vivendo sui social una situazione surreale”.risponde alle critiche dopo le difficoltà del compagno Matteo. A poche ore dal ritiro del tennista, tormentato da guai fisici, dal torneo di Montecarlo, la showgirl si sfoga sui social contro un trattamento che trova ingiusto. “È da un po’ di mesi che ricevo messaggi di insulti, che definisco di sessismo e, due temi ai quali sono molto sensibile. È un messaggio che voglio lanciare per tante ragazze che ogni giorno vivono situazioni del genere”, afferma l’ex velina, accostando la sua esperienza alvissuto anche da altre donne. “Io vengo attaccata per la miapersonale e sentimentale che sto vivendo, ma ci sono tante ragazze che vengono bullizzate per tanti altri motivi. Nel 2023 tutto ...

