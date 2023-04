Melissa Satta festeggia i 9 anni di Maddox | ' Auguri amore della mia vita' Dal compleanno al tifo per Berrettini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaterinaFranca1 : RT @karencorallo2: Condivido molto volentieri le parole di Melissa Satta. Purtroppo ogni giorno ne leggo di ogni e immagino cosa possa arr… - Rompipallone_ : “Stanca di questo bullismo e di questo sessismo”: durissimo sfogo di Melissa #Satta sui social! Tramite Instagram… - leggoit : Melissa Satta festeggia i 9 anni di Maddox: «Auguri amore della mia vita». Due giorni fa erano insieme per tifare… - Savi93270257 : RT @karencorallo2: Condivido molto volentieri le parole di Melissa Satta. Purtroppo ogni giorno ne leggo di ogni e immagino cosa possa arr… - karencorallo2 : Condivido molto volentieri le parole di Melissa Satta. Purtroppo ogni giorno ne leggo di ogni e immagino cosa poss… -

Maddox, figlio di Melissa Satta avuto con il suo ex, il calciatore Boateng, che conobbe negli anni giocava nel Milan, spegne 9 candeline. Un piccolo ometto che la showgirl tiene in braccio con estrema tenerezza. Non ci sta, Melissa Satta. E passa al contrattacco dopo aver subito l'ultimo vergognoso delirio social, dove è stata ricoperta di insulti, gratuiti e volgari, per l'accusa farneticante di 'portare sfortuna' a Berrettini.

Berrettini, Melissa Satta dice basta: duro sfogo e avvocati in azione Corriere dello Sport

Lui e la mamma. Cosa c'è di più intimo di un compleanno tra un bambino e sua mamma. Maddox, figlio di Melissa Satta avuto con il suo ex, il calciatore Boateng, che conobbe ...Sfogo di Melissa Satta che mette l'accento su gravi problemi come il bullismo e il sessismo che sta vivendo, a quanto pare, in prima persona.