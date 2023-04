Meglio essere abbandonati che abortiti: il racconto di Vittorio Feltri (Di sabato 15 aprile 2023) In questi giorni non c'è giornale, incluso il nostro, che non pubblichi articolesse dedicate a Enea, il bambino la cui mamma, appena partorito, ha lasciato in ospedale giacché impossibilitata ad allevarlo. Ieri un altro neonato ha subìto lo stesso trattamento, la genitrice che non vuole ovviamente essere nominata si è eclissata e il suo esserino sarà affidato e poi adottato da una famiglia idonea. In tutto questo non dovrebbe esserci nulla di straordinario, invece la stampa se ne sta occupando con un'enfasi francamente incomprensibile. Non riesco a capirne il motivo. Non passa dì senza che qualche donna abortisca e nessuno se ne preoccupa, anzi l'interruzione volontaria della gravidanza non è più un evento straordinario e neppure doloroso. Nella nostra società si tratta di un diritto inalienabile e coloro che sono ostili a simile pratica violenta, giudicandola un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) In questi giorni non c'è giornale, incluso il nostro, che non pubblichi articolesse dedicate a Enea, il bambino la cui mamma, appena partorito, ha lasciato in ospedale giacché impossibilitata ad allevarlo. Ieri un altro neonato ha subìto lo stesso trattamento, la genitrice che non vuole ovviamentenominata si è eclissata e il suo esserino sarà affidato e poi adottato da una famiglia idonea. In tutto questo non dovrebbe esserci nulla di straordinario, invece la stampa se ne sta occupando con un'enfasi francamente incomprensibile. Non riesco a capirne il motivo. Non passa dì senza che qualche donna abortisca e nessuno se ne preoccupa, anzi l'interruzione volontaria della gravidanza non è più un evento straordinario e neppure doloroso. Nella nostra società si tratta di un diritto inalienabile e coloro che sono ostili a simile pratica violenta, giudicandola un ...

