Meghan Markle non tornerà mai più nel Regno Unito? Da Londra sicuri: “Troppo impopolare” (Di sabato 15 aprile 2023) Meghan Markle sarà assente all’incoronazione di re Carlo III: la Duchessa potrebbe non mettere mai più piede nel Regno Unito. Alla fine è arrivata la notizia che tutti nel Regno Unito attendevano ormai da tempo. Dopo aver tenuto sulle spine la Famiglia Reale per diverse settimane, Meghan e Harry hanno sciolto la riserva e hanno comunicato la loro decisione in merito all’invito ricevuto da re Carlo III per l’incoronazione del 6 maggio 2023. Nell’Abbazia di Westminster, dove si terrà la solenne cerimonia, ci sarà soltanto il principe Harry, mentre Meghan Markle resterà in California assieme ai figli della coppia, Archie e Lilibet. L’impopolarità sta portando Meghan a una scelta drastica – Foto ANSA – ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 15 aprile 2023)sarà assente all’incoronazione di re Carlo III: la Duchessa potrebbe non mettere mai più piede nel. Alla fine è arrivata la notizia che tutti nelattendevano ormai da tempo. Dopo aver tenuto sulle spine la Famiglia Reale per diverse settimane,e Harry hanno sciolto la riserva e hanno comunicato la loro decisione in merito all’invito ricevuto da re Carlo III per l’incoronazione del 6 maggio 2023. Nell’Abbazia di Westminster, dove si terrà la solenne cerimonia, ci sarà soltanto il principe Harry, mentreresterà in California assieme ai figli della coppia, Archie e Lilibet. L’impopolarità sta portandoa una scelta drastica – Foto ANSA – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Meghan Markle «sconvolta» per la decisione sull'incoronazione di re Carlo: ecco perché non parteciperà - yosiefit : @minovr69 Valentina un cincinin, come dici tu, meghan markle? - annette_koppco : #Sabato I nuovi progetti di ritorno di Meghan Markle dopo l'epico dramma sull'incoronazione mentre 5 fantastici via… - InvisibleWomann : RT @Raffy1380: La signora Buckingham a Londra si è fatta prendere un po’ troppo dalle vicende della Royal family. Ora pensa che Paris sia l… - MartaFarasha : RT @Raffy1380: La signora Buckingham a Londra si è fatta prendere un po’ troppo dalle vicende della Royal family. Ora pensa che Paris sia l… -