Medjugorje. Messaggio per oggi: la Madonna ci invita ad essere pronti! (Di sabato 15 aprile 2023) La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi, ci invita a vigilare, perché siamo chiamati a scegliere tra bene e male. Non abbiamo idea di quando ci verrà chiesta indietro la vita, ma possiamo pregare senza stancarci per chiedere a Dio, di giocarci bene questo tempo che ci è donato. Questo tempo, che dura dal L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 15 aprile 2023) Lanel suoscelto per, cia vigilare, perché siamo chiamati a scegliere tra bene e male. Non abbiamo idea di quando ci verrà chiesta indietro la vita, ma possiamo pregare senza stancarci per chiedere a Dio, di giocarci bene questo tempo che ci è donato. Questo tempo, che dura dal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: la Madonna ci invita a pregare come non mai - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: ci chiama ad amare con il cuore - zazoomblog : Medjugorje. Messaggio per oggi: che cosa vede la Madonna nei nostri cuori? - #Medjugorje. #Messaggio #oggi:… - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: che cosa vede la Madonna nei nostri cuori? - medjugorjeposts : ??#Medjugorje: #messaggio del 25 marzo #2023 ?? 'Cari figli! Questo tempo sia per voi il tempo della preghiera.' -