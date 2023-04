Mauro Corona sul Nove: “L’orsa non è colpevole per la morte di Andrea Papi. Limitiamo le tragedie con spray e cartelli” (Di sabato 15 aprile 2023) “Il colpevole della morte del runner in Trentino? E’ impossibile trovare un vero responsabile. Dobbiamo attrezzarci con misure per limitare le tragedie”. Così Mauro Corona nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha commentato la morte, lo scorso 5 aprile, di Andrea Papi, ucciso da un’orsa in Trentino. “Se andiamo a cercare il responsabile è quasi impossibile trovarlo. Allora, c’è una natura che ospita esseri umani e animali. E quindi tutti hanno il diritto di starci. – ha premesso l’alpinista – Il problema è che quando a primavera L’orsa esce dal letargo con i piccoli, se tu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) “Ildelladel runner in Trentino? E’ impossibile trovare un vero responsabile. Dobbiamo attrezzarci con misure per limitare le”. Cosìnel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio eScanzi ha commentato la, lo scorso 5 aprile, di, ucciso da un’orsa in Trentino. “Se andiamo a cercare il responsabile è quasi impossibile trovarlo. Allora, c’è una natura che ospita esseri umani e animali. E quindi tutti hanno il diritto di starci. – ha premesso l’alpinista – Il problema è che quando a primaveraesce dal letargo con i piccoli, se tu ...

