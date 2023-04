Matthew McConaughey e Woody Harrelson potrebbero essere fratelli. La rivelazione del premio Oscar (Di sabato 15 aprile 2023) Sono amici per la pelle e compagni di set. Ora viene fuori che gli attori Woody Harrelson e Matthew McConaughey potrebbero anche essere fratelli. Lo ha detto lo stesso McConaughey in un’intervista durante il podcast “Lets Talk Off Camera with Kelly Ripa”. Ora tornano insieme di nuovo in una commedia per Apple Tv intitolato fratelli da un’altra madre, una versione romanzata di loro stessi mentre portano le rispettive famiglie sotto lo stesso tetto in un ranch del Texas. Che sia una trovata pubblicitaria oppure no, non è ancora dato saperlo Tutto è cominciato quando, qualche anno fa, i due erano in vacanza con le rispettive famiglie in Grecia. “Si parlava di quanto fossimo vicini e mia madre se ne esce con un ‘Woody, io ... Leggi su tpi (Di sabato 15 aprile 2023) Sono amici per la pelle e compagni di set. Ora viene fuori che gli attorianche. Lo ha detto lo stessoin un’intervista durante il podcast “Lets Talk Off Camera with Kelly Ripa”. Ora tornano insieme di nuovo in una commedia per Apple Tv intitolatoda un’altra madre, una versione romanzata di loro stessi mentre portano le rispettive famiglie sotto lo stesso tetto in un ranch del Texas. Che sia una trovata pubblicitaria oppure no, non è ancora dato saperlo Tutto è cominciato quando, qualche anno fa, i due erano in vacanza con le rispettive famiglie in Grecia. “Si parlava di quanto fossimo vicini e mia madre se ne esce con un ‘, io ...

