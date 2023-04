Matthew McConaughey choc: “Forse Woody Harrelson è mio fratello. Mia madre ha conosciuto suo padre in modo ‘biblico’…” (Di sabato 15 aprile 2023) E se Matthew McConaughey e Woody Harrelson fossero davvero fratelli? Sta facendo molto discutere e fantasticare i fan questa storia che sembra scritta da qualche romanziere del MidWest o inventata da uno sceneggiatore che vuole vincere un Oscar. Le due star hollywoodiane hanno infatti annunciato che dopo EDtv e True Detective reciteranno di nuovo insieme in una comedy targata Apple TV+, scritta da David West Read e intitolata Brother from Another Mother. Nei 10 episodi della serie McConaughey e Harrelson interpreteranno due attori simili a loro stessi che vanno a vivere con le famiglie insieme in un ranch del Texas. È stato il premio Oscar per Dallas Buyers Club nel 2013 a spiegare che il titolo richiama i grande legame di amicizia che i due hanno nella realtà a cui va aggiunta una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) E sefossero davvero fratelli? Sta facendo molto discutere e fantasticare i fan questa storia che sembra scritta da qualche romanziere del MidWest o inventata da uno sceneggiatore che vuole vincere un Oscar. Le due star hollywoodiane hanno infatti annunciato che dopo EDtv e True Detective reciteranno di nuovo insieme in una comedy targata Apple TV+, scritta da David West Read e intitolata Brother from Another Mother. Nei 10 episodi della serieinterpreteranno due attori simili a loro stessi che vanno a vivere con le famiglie insieme in un ranch del Texas. È stato il premio Oscar per Dallas Buyers Club nel 2013 a spiegare che il titolo richiama i grande legame di amicizia che i due hanno nella realtà a cui va aggiunta una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : La rivelazione di Matthew McConaughey nel podcast: 'Woody Harrelson e io potremmo essere fratelli'. I due attori di… - FQMagazineit : Matthew McConaughey choc: “Forse Woody Harrelson è mio fratello. Mia madre ha conosciuto suo padre in modo ‘biblico… - CdT_Online : Ospite del podcast «Let’s talk off camera», l'attore ha raccontato che tempo fa la madre si è lasciata sfuggire di… - ilgiornale : Dopo le rivelazioni di Matthew McConaughey ai microfoni del podcast 'Let’s Talk Off Camera', si fanno sempre più in… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Woody Harrelson e Matthew McConaughey forse sono fratelli [a cura della redazione Spettacoli] -

Woody Harrelson e Matthew McConaughey forse sono fratelli Forse fratelli i due protagonisti, e anche grandi star di Hollywood, della serie True Detective . Amici per la pelle e ora forse aqnche di più. Tra Woody Harrelson e Matthew McConaughey il feeling palpabile sullo schermo e nella vita potrebbe avere ragioni più profonde. Esiste una buona probabilità che i due attori di True Detective siano figli dello stesso padre, ... Massimo Giletti e quel piatto di pesce ripetitivo che faceva tanto arrabbiare Antonella Clerici I quali comunque potrebbero fare riferimento al trucco del dentifricio di Matthew McConaughey per evitare attacchi di fame improvvisi. Ebbene, sembrerà ovvio dirlo, ma ottenere seppie davvero morbide ... Woody Harrelson e Matthew McConaughey sono fratelli Woody Harrelson e Matthew McConaughey saranno presto insieme sul piccolo schermo; eppure è sempre più insistente, in queste ore, la voce che vedrebbe i due uniti da un legame più profondo: quello di sangue. Esiste, ... Forse fratelli i due protagonisti, e anche grandi star di Hollywood, della serie True Detective . Amici per la pelle e ora forse aqnche di più. Tra Woody Harrelson eil feeling palpabile sullo schermo e nella vita potrebbe avere ragioni più profonde. Esiste una buona probabilità che i due attori di True Detective siano figli dello stesso padre, ...I quali comunque potrebbero fare riferimento al trucco del dentifricio diper evitare attacchi di fame improvvisi. Ebbene, sembrerà ovvio dirlo, ma ottenere seppie davvero morbide ...Woody Harrelson esaranno presto insieme sul piccolo schermo; eppure è sempre più insistente, in queste ore, la voce che vedrebbe i due uniti da un legame più profondo: quello di sangue. Esiste, ... Woody Harrelson e Matthew McConaughey forse sono fratelli la Repubblica E se Matthew McConaughey e Woody Harrelson fossero fratelli Ospite del podcast «Let’s talk off camera», l'attore ha raccontato che tempo fa la madre si è lasciata sfuggire di aver conosciuto intimamente il padre dell’amico, di 8 anni più grande ... E se Woody Harrelson e Matthew McConaughey fossero fratelli Ospite del podcast «Let’s talk off camera», l'attore ha raccontato che tempo fa la madre si è lasciata sfuggire di aver conosciuto intimamente il padre dell’amico, di 8 anni più grande ... Ospite del podcast «Let’s talk off camera», l'attore ha raccontato che tempo fa la madre si è lasciata sfuggire di aver conosciuto intimamente il padre dell’amico, di 8 anni più grande ...Ospite del podcast «Let’s talk off camera», l'attore ha raccontato che tempo fa la madre si è lasciata sfuggire di aver conosciuto intimamente il padre dell’amico, di 8 anni più grande ...