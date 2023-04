Matteo Renzi | il leader ibrido L’analisi di Giordano

Leggi su formiche

(Di sabato 15 aprile 2023) Cosa è oggise non unpolitico? Un simbolo in carne e ossa della società digitale che è tale proprio perché ha svuotato di senso e di efficacia quei compartimenti a stagno che fino all’altrieri funzionavano a meraviglia, mentre, al contrario, oggi uno dopo l’altro saltano come i tappi a Capodanno, quando pensiamo di traslocarli in una dimensione digitale. Sempre più pervasiva e dilagante. In questa tumultuosa mutazione genetica degli ambienti sociali l’informazione e la politica avevano già subito una significativa evoluzione, o se preferiamo, una involuzione a seconda delle lenti di osservazione che scegliamo di inforcare, la prima verso l’infotainment, la seconda vestendo i panni del politainment. In tutti i due casi, l’informazione e la politica non erano più solo e tanto cronaca o ...