Mattarella ‘ambasciatore’ Ue, da domani in Polonia poi in Slovacchia (Di sabato 15 aprile 2023) Visita di Stato del Presidente della Repubblica a Varsavia e Cracovia fino a mercoledì, poi visita ufficiale a Bratislava. Al centro dei colloqui conflitto ucraino e rapporti con l'Unione europea. Martedì tappa ad Auschwitz, incontro con le sorelle Bucci e visita al Museo con gli studenti italiani. Riaffermare l’importanza dell’integrazione europea e dei valori su cui si fonda da quasi un settantennio, in due Paesi che invece negli ultimi anni spesso si sono trovati in contrapposizione con le istituzioni di Bruxelles, anche se ragioni geopolitiche legate alle vicende internazionali, in primis la guerra in Ucraina, più di recente giocoforza hanno fatto pendere il piatto della bilancia più dalla parte della visione multilaterale che di quella sovranista. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà da domani pomeriggio in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) Visita di Stato del Presidente della Repubblica a Varsavia e Cracovia fino a mercoledì, poi visita ufficiale a Bratislava. Al centro dei colloqui conflitto ucraino e rapporti con l'Unione europea. Martedì tappa ad Auschwitz, incontro con le sorelle Bucci e visita al Museo con gli studenti italiani. Riaffermare l’importanza dell’integrazione europea e dei valori su cui si fonda da quasi un settantennio, in due Paesi che invece negli ultimi anni spesso si sono trovati in contrapposizione con le istituzioni di Bruxelles, anche se ragioni geopolitiche legate alle vicende internazionali, in primis la guerra in Ucraina, più di recente giocoforza hanno fatto pendere il piatto della bilancia più dalla parte della visione multilaterale che di quella sovranista. Il Presidente della Repubblica, Sergio, sarà dapomeriggio in ...

