Masters 1000 Montecarlo 2023, Sinner si ferma in semifinale: battuto in rimonta da Rune (Di sabato 15 aprile 2023) Jannik Sinner si ferma sul più bello ed esce di scena in semifinale nel Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta). A raggiungere in finale Rublev è Holger Rune, che vince una maratona da 2h42? con il punteggio di 1-6 7-5 7-5. Terza semifinale stagione in un Masters 1000 ma terza mancata vittoria per l'azzurro, partito fortissimo con un set a senso unico ma poi costretto a cedere il passo all'avversario. Vittoria più che meritata da parte del danese, superiore sia nel secondo che nel terzo set. Sinner perde dunque il suo secondo match contro Rune (dopo il ritiro lo scorso anno a Sofia) e ripartirà la prossima settimana da Barcellona.

