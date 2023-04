Masters 1000 Montecarlo 2023 | Sinner-Rune vale il best ranking e un posto in finale nel Principato

(Di sabato 15 aprile 2023) Con il successo su Lorenzo Musetti, Jannikha scritto un altro pezzo di storia del tennis italiano. L’altoatesino, che si è imnel derby a tinte azzurre andato in scena sul Court Ranieri III con un perentorio 6-2 6-2, ha conquistato l’accesso alle semifinali del Rolex Monte-Carlo, diventando il primo italiano di sempre a raggiungere 4 semifinali a livello di(superato anche Fognini a quota 3). Con la terza semiconsecutiva,è anche diventato il più giovane giocatore nell’era Open a raggiungere le semifinali a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nella stessa stagione. Prima di lui ci erano riusciti solamente i Fab Four (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray). Raggiunto inoltre Omar ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SOLO TANTO AMORE ???? Per la prima volta nella storia del tennis Open, due azzurri si incontreranno nei quarti di fi… - Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Eurosport_IT : ? Jannik Sinner conquista il 7° quarto di finale in un Masters 1000 ?? #EurosportTENNIS | #RolexMonteCarloMasters… - grafuio : RT @simonesalvador: Un italiano batte il numero 1 al mondo e approda ai quarti di finale in un Masters 1000, dove affronterà un altro itali… - grafuio : RT @Eurosport_IT: ?? 4ª semifinale in carriera in un Masters 1000 ?? 3ª semifinale consecutiva in un Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Mon… -

... storico sodalizio che aveva visto l'austriaco raggiungere i suoi massimi risultati, come il già citato Us Open e ildi Indian Wells. In questo Montecarlo l'austriaco ha disputato forse ...Jannik Sinner batte Lorenzo Musetti per 6 - 2, 6 - 2 in 1h15 nei quarti di finale dell'Atpdi L'articolo Atp Montecarlo 2023, Sinner batte Musetti e vola in semifinale proviene da True ...Fatta eccezione per ildi Indian Wells, dove si è spinto fino ai quarti di finale, negli altri tornei non ha brillato. A Montecarlo invece non si è proprio presentato: un problema al ...

Tempo di semifinali al Masters 1000 di Montecarlo. C’è anche un (bel) pezzo d’Italia presente in quel del terzo torneo di questa categoria dell’anno, che ha visto cadere pezzo dopo pezzo diversi nomi ...Jannik Sinner l’ha rifatto. È di nuovo in finale al Masters 1000 di Miami, come accaduto nel 2021. Spera però in un esito diverso, adesso, visto che ... Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 ...