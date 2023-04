Masters 1000 Montecarlo 2023, Sinner-Rune vale il best ranking e un posto in finale nel Principato (Di sabato 15 aprile 2023) Con il successo su Lorenzo Musetti, Jannik Sinner ha scritto un altro pezzo di storia del tennis italiano. L’altoatesino, che si è imposto nel derby a tinte azzurre andato in scena sul Court Ranieri III con un perentorio 6-2 6-2, ha conquistato l’accesso alle semifinali del Rolex Monte-Carlo Masters, diventando il primo italiano di sempre a raggiungere 4 semifinali a livello di Masters 1000 (superato anche Fognini a quota 3). Con la terza semifinale 1000 consecutiva, Sinner è anche diventato il più giovane giocatore nell’era Open a raggiungere le semifinali a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nella stessa stagione. Prima di lui ci erano riusciti solamente i Fab Four (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray). Raggiunto inoltre Omar ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Con il successo su Lorenzo Musetti, Jannikha scritto un altro pezzo di storia del tennis italiano. L’altoatesino, che si è imnel derby a tinte azzurre andato in scena sul Court Ranieri III con un perentorio 6-2 6-2, ha conquistato l’accesso alle semifinali del Rolex Monte-Carlo, diventando il primo italiano di sempre a raggiungere 4 semifinali a livello di(superato anche Fognini a quota 3). Con la terza semiconsecutiva,è anche diventato il più giovane giocatore nell’era Open a raggiungere le semifinali a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nella stessa stagione. Prima di lui ci erano riusciti solamente i Fab Four (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray). Raggiunto inoltre Omar ...

