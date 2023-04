Masters 1000 Montecarlo 2023 | Rune infiamma l’atmosfera | provoca il pubblico e vince il set

(Di sabato 15 aprile 2023) Finale di secondo set incandescente sul Campo Ranieri III, dove è in corso la semifinale delditra Jannik Sinner e Holger. Dopo aver subito il break sul 5-3, ovvero quando serviva per il match, il tennista danese ha infatti iniziato are il, prima zittendolo portando la mano alla bocca e poi facendo segno di non sentire portando il dito all’orecchio. Il clima creato ovviamente non ha giovato all’azzurro, che ha continuato a commettere tanti errori e poco dopo ha perso il parziale per 7-5. SEGUI IL LIVE SportFace.

Sinner - Rune è la seconda semifinale deldi Montecarlo, in campo alle 15.30 circa. Il match viene preceduto da Fritz - Rublev.

Tennis, in campo Sinner vs. Rune per la seconda semifinale - Rune vince il secondo set, 7-5 - Rune vince il secondo set, 7-5 RaiNews

All'ATP 1000 di Montecarlo Andrey Rublev batte l'americano Taylor Fritz in tre set (5-7, 6-1, 6-3) e centra così la sua terza finale in un torneo Masters 1000.Andrey Rublev è il primo finalista del Masters 1000 di Montecarlo. Il russo batte l’americano Taylor Fritz per 5-7 6-1 6-3 e giocherà per la seconda volta in carriera l’ultimo atto in questo torneo, n ...