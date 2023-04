Masters 1000 Montecarlo 2023, Rublev-Fritz interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti (Di sabato 15 aprile 2023) La pioggia interrompe la prima semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 tra Andrey Rublev e Taylor Fritz, che dopo aver giocato buona parte del match sotto l’acqua tornano negli spogliatoi sul punteggio di 3-2 in favore del russo nel terzo set dopo i parziali di 7-5, 6-1. Fritz aveva vinto con merito il primo set prima di perdere il secondo in maniera meno netta di quanto dica il punteggio. Una sospensione che ovviamente fa ritardare anche l’inizio della seconda semifinale tra Jannik Sinner e Holger Rune. Sportface vi terrà aggiornati in tempo reale sugli sviluppi della situazione meteo e le tempistiche del torneo di Montecarlo in questa importante giornata anche in ottica ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Lainterrompe la prima semifinale delditra Andreye Taylor, che dopo aver giocato buona parte del match sotto l’acqua tornano negli spogliatoi sul punteggio di 3-2 in favore del russo nel terzo set dopo i parziali di 7-5, 6-1.aveva vinto con merito il primo set prima di perdere il secondo in maniera meno netta di quanto dica il punteggio. Una sospensione che ovviamente fa ritardare anche l’inizio della seconda semifinale tra Jannik Sinner e Holger Rune. Sportface vi terrà aggiornati in tempo reale sugli sviluppi della situazione meteo e le tempistiche del torneo diin questa importante giornata anche in ottica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SOLO TANTO AMORE ???? Per la prima volta nella storia del tennis Open, due azzurri si incontreranno nei quarti di fi… - Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Eurosport_IT : ?? 4ª semifinale in carriera in un Masters 1000 ?? 3ª semifinale consecutiva in un Masters 1000 (Indian Wells, Miam… - la_chia2 : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner supera Lorenzo #Musetti e raggiunge Holger #Rune al penultimo atto di Montecarlo. L’altoatesino approda p… - sportface2016 : #Tennis #RolexMonteCarloMasters Pioggia protagonista, sospesa la prima semifinale tra #Rublev e #Fritz -