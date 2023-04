Masters 1000 Montecarlo 2023, Andrey Rublev in finale: Fritz battuto al terzo set dopo la pioggia (Di sabato 15 aprile 2023) Andrey Rublev è il primo finalista del Masters 1000 di Montecarlo 2023, primo 1000 stagionale su terra rossa. Il giocatore russo ha sconfitto in oltre due ore di gioco Taylor Fritz con il punteggio finale di 5-7 6-1 6-3, ma la partita è stata caratterizzata da una pausa di oltre un’ora e mezza causata dalla pioggia all’inizio del parziale decisivo. Rublev centra così la terza finale 1000 in carriera e vendica le ultime tre sconfitte patite negli scontri diretti contro lo statunitense che comunque inizia con il piede giusto la stagione sul rosso. Il russo attende ora uno tra Jannik Sinner e Holger Rune, a breve in campo per la seconda semifinale. IL ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023)è il primo finalista deldi, primostagionale su terra rossa. Il giocatore russo ha sconfitto in oltre due ore di gioco Taylorcon il punteggiodi 5-7 6-1 6-3, ma la partita è stata caratterizzata da una pausa di oltre un’ora e mezza causata dallaall’inizio del parziale decisivo.centra così la terzain carriera e vendica le ultime tre sconfitte patite negli scontri diretti contro lo statunitense che comunque inizia con il piede giusto la stagione sul rosso. Il russo attende ora uno tra Jannik Sinner e Holger Rune, a breve in campo per la seconda semi. IL ...

