Massimo Giletti | “Nessun incontro con dirigenti Rai” Urbano Cairo nega censure e bavagli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Sospeso il programma di Giletti su La7: il mio abbraccio a Massimo e alla sua squadra. L’ho sempre stimato e spero… - stanzaselvaggia : Secondo indiscrezioni il rapporto tra Urbano Cairo e Massimo Giletti, un tempo idilliaco, negli ultimi tempi era di… - NicolaMorra63 : Da leggere. Caso Giletti, quando parlare di mafia diventa un campo minato - SintagmaToi : @LaZanzaraR24 @giucruciani e parenzo muto, e parenzo muto, non prende posizione, non prende posizione... - mattiamattiaaa : e il generale Delfino? Che cosa ha raccontato dietro le quinte a Massimo Giletti? Per questa ragione il noto condut… -

Fabrizio Corona,e le chat di Matteo Messina Denaro. Come è noto, il talk 'Non è l'Arena' condotto dal giornalista torinese è stato chiuso di punto in bianco. All'origine del siluramento da parte dell'...ha avuto totale libertà a La7, anche sulla mafia . Il patron dell'emittente, Urbano Cairo , rompe il silenzio dopo la decisione di sospendere con effetto immediato Non è l'Arena e le ...Le chat audio tra Matteo Messina Denaro e due pazienti conosciute durante la chemioterapia sarebbero state vendute alla trasmissione di, Non è l'Arena, dall'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona tramite un'agenzia. È quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa. Le due donne erano diventate amiche del capomafia durante le ...

Massimo Giletti, parla Urbano Cairo: "Anche sulla mafia" Il Tempo

Massimo Giletti riceve il Tapiro d'oro dopo lo stop della trasmissione Non è l'Arena. Ecco la sua reazione. Il video.Il conduttore di La 7 non le manda a dire, confidando a Staffelli: “L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti” ...