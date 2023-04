Mark Sheehan | morto a 46 anni il chitarrista e fondatore degli Script

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Addio a Mark Sheehan, chitarrista degli The Script. Aveva 46 anni - DonatellaNicit4 : RT @Corriere: È morto Mark Sheehan, chitarrista e fondatore degli irlandesi Script: aveva 46 anni - infoitcultura : Morto a 46 anni Mark Sheehan degli Script - sgallione1 : Il chitarrista e cantautore degli Script, Mark Sheehan è morto all'età di 46 anni. Il musicista è deceduto in osped… - KrisBigstone : RT @SkyTG24: Addio a Mark Sheehan, chitarrista degli The Script. Aveva 46 anni -

Mark Sheehan, chitarrista e membro fondatore della band irlandese The Script è morto ieri dopo una breve malattia. Aveva solo 46 anni. A darne l'annuncio è stata la stessa band via Facebook. È morto a 46 anni, fondatore e chitarrista dei The Script. Ad annunciarlo sui propri canali social è lo stesso gruppo pop rock irlandese, fondato a Dublino nel 2001 con il cantate Danny O'Donoghue.

Mark Sheehan, chitarrista e membro fondatore della band irlandese The Script, è morto ieri dopo una breve malattia. Aveva solo 46 anni.Sheehan aveva saltato gli ultimi due tour della band negli States (nel 2021 e nel 2022) per stare vicino ai tre figli e alla moglie, ma era successivamente rientrato nella formazione per le successive ...