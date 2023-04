Mario Balotelli? Cosa fa con me oggi | la confessione di Raffaella Fico

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) “Adesso abbiamo un rapporto bellissimo. E davvero è come se fossimo fratelli, lui si sfoga con me":lo ha detto a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo parlando del suo ex e padre di sua figlia,. La showgirl ed ex gieffina ha confidato anche che negli anni ha riprovato ad avere una storia con. Alla fine però ha capito che non sono proprio destinati a stare insieme: “Noi negli anni ci abbiamo riprovato, però credo che per entrambi, almeno per quanto mi riguarda, non ci sarà mai un futuro insieme. Abbiamo realizzato che lamigliore è essere genitori di Pia”. La presentatrice poi le ha chiesto chi dei due abbia provato di più a ricostruire una storia. E laha risposto che entrambi ci hanno riprovato: “Anche ...