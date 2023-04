Maria De Filippi, inaspettato passo indietro: la scelta che scatena l’ira sui social (Di sabato 15 aprile 2023) Maria De Filippi compie un gesto improvviso che mette il web sotto “tortura”. La decisone della regina della Mediaset è inderogabile e a nulla valgono i messaggi di rappresaglia degli… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 15 aprile 2023)Decompie un gesto improvviso che mette il web sotto “tortura”. La decisone della regina della Mediaset è inderogabile e a nulla valgono i messaggi di rappresaglia degli… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo quasi 4 anni, Giordana Angi lascia Amici, oltre alla 21co, la casa discografica costituita l’anno scorso insie… - dontbecreepy_ : RT @juniferooniston: maria de filippi, sabrina ferilli e patrick dempsey. io non dimentico. - millsthatgirl : RT @juniferooniston: maria de filippi, sabrina ferilli e patrick dempsey. io non dimentico. - itsme399 : RT @juniferooniston: maria de filippi, sabrina ferilli e patrick dempsey. io non dimentico. - abbracciamilali : RT @juniferooniston: maria de filippi, sabrina ferilli e patrick dempsey. io non dimentico. -