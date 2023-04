Maria De Filippi e l' affronto clamoroso a Matteo Paolillo | ecco che è successo con la star di Mare Fuori

(Di sabato 15 aprile 2023)Deprende una decisione che sembra una chiara frecciatina all'attore dicos'èDeadora avere all'interno dei suoi programmi ospiti d'eccezione. Non a caso, durante C'è posta per te, quando si tratta di una storia o di un regalo, la Dechiama tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo non solo italiani, ma anche internazionali. Dopo ogni racconto, i famosissimi dedicano qualche minuto agli ospiti della De. Durante l'ultima stagione, abbiamo visto anche parte del cast di, la serie più chiacchierata del 2023. Visto che, nonostante sia ormai passato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo quasi 4 anni, Giordana Angi lascia Amici, oltre alla 21co, la casa discografica costituita l’anno scorso insie… - redfox78312431 : @FilippoLicari4 @Albert_Caeiro gli altri e le altre non mi stupiscono, quella che mi fa' incazzare è Maria de Filip… - artvworld : RT @johnwxsherlock: Maria De Filippi dov’eri quando quella maledetta fata turchina insultava il miglior ballerino che ti avesse mai fatto l… - fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: #Amici22 - Il Serale - Puntata del 15/04/2023 - Con Maria De Filippi su Canale 5. - iitscams : RT @johnwxsherlock: Maria De Filippi dov’eri quando quella maledetta fata turchina insultava il miglior ballerino che ti avesse mai fatto l… -

L'attesa è finalmente finita! Stasera, sabato 15 aprile 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici , il talent show diDegiunto alla sua ventiduesima edizione. Ospiti studio il comico Francesco Cicchella e Clara , l'amata attrice della fortunata serie Mare Fuori che canterà "Origami all'alba" . Stasera ...Una coppia nata a Uomini e donne è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Si tratta di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri che, dopo aver accolto Niccolò e Leonardo, ora sono in attesa ...Sabato 15 aprile 2023 si è registrato un nuovo capitolo di Uomini e Donne. Come di consueto, a rivelare ciò che è accaduto nello studio orchestrato daDe, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni attraverso delle Stories Instagram Anticipazioni Trono Over del 15 aprile 2023 Queste le dinamiche sviluppatesi attorno al Trono Over : Si è conclusa ...

,Alessia Cammarota e Aldo Palmeri ospiti di Verissimo hanno parlato del loro grande amore e dell'arrivo del terzo figlio ...Amici, arriva l'annuncio dell'addio: "Questi sono i miei ultimi giorni con voi", il messaggio social non è passato inosservato.