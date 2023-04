Marco Giallini, la morte di sua moglie Loredana: “Un dolore enorme” (Di sabato 15 aprile 2023) La moglie di Marco Giallini, Loredana, è morta nel 2011 a causa di un’emorragia cerebrale, a soli 40 anni, con due figli ancora piccoli. L’attore ha parlato più volte di questa perdita improvvisa, di come successe, e dell’impatto che questo episodio ha avuto sulla sua vita e della sua famiglia. Marco Giallini ha raccontato che sua moglie morì nel luglio del 2011, mentre si preparava ad andare in vacanza con i figli. Da qualche giorno però, aveva dei sintomi che sono stati sottovalutati, dei forti mal di testa. “Loredana per me è stata tutto. Penso che un dolore così grande non si possa superare. Da un paio di giorni aveva un mal di testa fortissimo, ma vai a pensare… Lei e i bambini stavano per partire per il mare, sarebbero rimasti ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 15 aprile 2023) Ladi, è morta nel 2011 a causa di un’emorragia cerebrale, a soli 40 anni, con due figli ancora piccoli. L’attore ha parlato più volte di questa perdita improvvisa, di come successe, e dell’impatto che questo episodio ha avuto sulla sua vita e della sua famiglia.ha raccontato che suamorì nel luglio del 2011, mentre si preparava ad andare in vacanza con i figli. Da qualche giorno però, aveva dei sintomi che sono stati sottovalutati, dei forti mal di testa. “per me è stata tutto. Penso che uncosì grande non si possa superare. Da un paio di giorni aveva un mal di testa fortissimo, ma vai a pensare… Lei e i bambini stavano per partire per il mare, sarebbero rimasti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Marco Giallini, la morte di sua moglie Loredana: “Un dolore enorme” - romatristezza : RT @GioiaStefani: Comunque per me Marco Giallini è Rocco Schiavone e Rocco Schiavone è Marco Giallini. Co-esistono. Grazie Manzini. #RoccoS… - laura_ceruti : RT @GioiaStefani: Comunque per me Marco Giallini è Rocco Schiavone e Rocco Schiavone è Marco Giallini. Co-esistono. Grazie Manzini. #RoccoS… - BernardettaMat5 : @funny_dreamer16 Io Rocco Schiavone. Rai due. Marco Giallini. Lo adoro. - chiara_amt : Rocco Schiavone è Marco Giallini. Marco Giallini è Rocco Schiavone. #RoccoSchiavone -