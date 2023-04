Marco Bezzecchi è consapevole: “VR46, teniamo i piedi per terra!” (Di sabato 15 aprile 2023) L’exploit argentino ha regalato enorme consapevolezza al Mooney VR46 Racing Team che ha piazzato al primo posto della contesa il suo Marco Bezzecchi. La squadra di Valentino Rossi sta continuando positivamente il suo percorso di crescita all’interno della MotoGP e il Bez è consapevole che la felicità della vittoria non deve offuscare i prossimi obiettivi: il primo di questi è cercare (assolutamente) di restare con i piedi per terra approcciando al Gran Premio delle Americhe con la massima tranquillità. Le dichiarazioni di Marco Bezzecchi (Credit foto – Dorna)“È stata una settimana particolare a casa, tornare e vedere l’amore della mia famiglia e dei miei amici è stato fantastico, mi sento bene, mi sento felice, però è già tempo di tornare a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023) L’exploit argentino ha regalato enormezza al MooneyRacing Team che ha piazzato al primo posto della contesa il suo. La squadra di Valentino Rossi sta continuando positivamente il suo percorso di crescita all’interno della MotoGP e il Bez èche la felicità della vittoria non deve offuscare i prossimi obiettivi: il primo di questi è cercare (assolutamente) di restare con iper terra approcciando al Gran Premio delle Americhe con la massima tranquillità. Le dichiarazioni di(Credit foto – Dorna)“È stata una settimana particolare a casa, tornare e vedere l’amore della mia famiglia e dei miei amici è stato fantastico, mi sento bene, mi sento felice, però è già tempo di tornare a ...

