Mangiato tanto a Pasqua? Come perdere peso in pochi giorni: trucchetto strepitoso (Di sabato 15 aprile 2023) Se hai Mangiato troppo a Pasqua e hai messo qualche chilo, non disperarti: il trucchetto per perdere peso in pochi giorni. Dopo il lungo inverno, è finalmente arrivata la primavera. Anche se il tempo è instabile e c’è ancora tanto freddo (con neve a bassa quota in diverse zone del Paese), il periodo più gelido Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 15 aprile 2023) Se haitroppo ae hai messo qualche chilo, non disperarti: ilperin. Dopo il lungo inverno, è finalmente arrivata la primavera. Anche se il tempo è instabile e c’è ancorafreddo (con neve a bassa quota in diverse zone del Paese), il periodo più gelido Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... B_Orietta : @LaEli26946976 @RoxdcIT @Annalaiser @EmmeCiampi Si sì,come no…deve aver mangiato tanto di quel pane e invidia per il passato… - boutmingyou : dopo aver mangiato verdure per praticamente tutta la settimana la meritavo tanto una pizza - calicopups : @_xwatson hahahhahahha è perché abbiamo mangiato tanto al rinfresco ?? - Frances04279400 : @saIva___ @LucaMarelli72 Non è pieno perché aveva mangiato poco a pranzo. Se avesse mangiato tanto sarebbe stato un… - MarcoLandi85 : @Alfredo07274392 X fortuna l'ho visto nell'ultimo pezzo di uovo rimasto ?? quindi butto via solo questo. Se ce ne fo… -