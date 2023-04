Mandzukic manca come il panne | ecco perché sarebbe servito

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 15 aprile 2023) La Juventus sta vivendo una stagione di alti e bassi; la sensazione è che a questa squadra manchi terribilmente un giocatore. Il campionato con la corsa al quarto posto e il percorso nelle coppe dove la voglia della Juventus è quella di arrivare in fondo sia in Coppa Italia sia in Europa League. I bianconeri stanno vivendo una stagione di alti e bassi ma si possono ancora togliere diverse soddisfazioni; ci sono stati momenti decisamente complicati in campole sconfitte, dolorose, contro Benfica e Napoli.(Ansafoto)Due partite dove la Juventus è apparsa decisamente fragile dal punto di vista difensivo e con poca cattiveria sotto l’aspetto offensivo. Una cattiveria di cui i bianconeri hanno assolutamente bisogno in questo finale di stagionele partite pesano sempre di ...