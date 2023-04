Manchester United perde pezzi: stagione finita per Lisandro Martinez. E Varane… (Di sabato 15 aprile 2023) Problemi in difesa per il Manchester United di Ten Hag che dopo la gara di Europa League ha perso due giocatori con Lisandro Martinez out per tutto il resto dell'annata. Leggi su itasportpress (Di sabato 15 aprile 2023) Problemi in difesa per ildi Ten Hag che dopo la gara di Europa League ha perso due giocatori conout per tutto il resto dell'annata.

