Maltempo Roma, decine di mezzi Vigili del fuoco al lavoro a Prati Fiscali (Di sabato 15 aprile 2023) commenta Il Maltempo a Roma ha creato numerosi disagi nel quartiere di Prati Fiscali. Proseguono le operazioni di prosciugamento di abitazioni e locali interrati interessati dall'ondata di pioggia che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 aprile 2023) commenta Ilha creato numerosi disagi nel quartiere di. Proseguono le operazioni di prosciugamento di abitazioni e locali interrati interessati dall'ondata di pioggia che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roma : ??Avviso: causa maltempo rinviati a domenica 16 aprile gli eventi per la cittadinanza della manifestazione al Circo… - RaiNews : Maltempo a Roma, disagi nella metropolitana. Allagamenti, gran lavoro per i Vigili del fuoco - vigilidelfuoco : #Roma #maltempo, soccorso dai #vigilidelfuoco un automobilista bloccato nel sottopasso alla svincolo tra via dei Pr… - xfabioroma : RT @vigilidelfuoco: #Roma #maltempo, soccorso dai #vigilidelfuoco un automobilista bloccato nel sottopasso alla svincolo tra via dei Prati… - stormi1904 : RT @giuliana_63: Nubifragio universale #Roma completamente sott'acqua. Grazie alle amministrazioni che si susseguono negli anni e non si oc… -