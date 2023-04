Maltempo non molla, ancora temporali e temperature sotto la media: ecco dove, mappa meteo (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – In Italia il Maltempo non molla la presa. Un nuovo ciclone dal Nord Atlantico è in arrivo su tutto il Centro-Sud: porterà piogge, vento e anche locali nevicate sull’Appennino fino ai 1300-1500 metri. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLmeteo.it, conferma che, dopo il passaggio di un primo ciclone nordatlantico con tantissima neve sulle Alpi centro-orientali, tornado in pianura padana e freddo anomalo su gran parte dell’Italia, ecco che arriva il bis. Una bassa pressione, in discesa dalle Isole Britanniche, attraverserà oggi tutto il Mar Tirreno: sono previste piogge e locali temporali dalla Toscana fino alla Campania, piogge intense a tratti anche in Sardegna e a macchia di leopardo anche sul resto del Centro-Sud. Andrà meglio al Nord salvo isolati addensamenti ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – In Italia ilnonla presa. Un nuovo ciclone dal Nord Atlantico è in arrivo su tutto il Centro-Sud: porterà piogge, vento e anche locali nevicate sull’Appennino fino ai 1300-1500 metri. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, conferma che, dopo il passaggio di un primo ciclone nordatlantico con tantissima neve sulle Alpi centro-orientali, tornado in pianura padana e freddo anomalo su gran parte dell’Italia,che arriva il bis. Una bassa pressione, in discesa dalle Isole Britanniche, attraverserà oggi tutto il Mar Tirreno: sono previste piogge e localidalla Toscana fino alla Campania, piogge intense a tratti anche in Sardegna e a macchia di leopardo anche sul resto del Centro-Sud. Andrà meglio al Nord salvo isolati addensamenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antincivili : RT @giuliana_63: Nubifragio universale #Roma completamente sott'acqua. Grazie alle amministrazioni che si susseguono negli anni e non si oc… - giuliana_63 : Nubifragio universale #Roma completamente sott'acqua. Grazie alle amministrazioni che si susseguono negli anni e no… - News24Italy : #Maltempo non molla, ancora temporali e temperature sotto la media: ecco dove, mappa meteo - AndreaPecchia1 : Giustamente dopo una settimana di tempo relativamente sereno e che non lo fai un sabato di buio e pioggia battente?… - fisco24_info : Maltempo non molla, ancora temporali e temperature sotto la media: ecco dove, mappa meteo: (Adnkronos) - Un nuovo c… -