(Di sabato 15 aprile 2023)continua a riservarci sorprese, non proprio piacevoli, per quanto riguarda il. Anche se marzo dovrebbe essere il mese più imprevedibile, quest’annonon scherza. Piogge, grandinate e neve: questo mese non ci risparmia nulla. E anche, 16, il tempo non sarà dei migliori, anzi, ilsi abbatterà sull’Roma e nel Lazio, nubifragio e strade allagate sul litorale: forte grandinata a Ostia e a Formia (FOTO E VIDEO)inprevisto per, domenica 16, in. E’ta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Ancora pioggia, neve e freddo su gran parte dell'Italia. - ilmessaggeroit : Maltempo, bombe d'acqua su Roma, finesettimana sotto pioggia, neve e grandine nel Centro Sud. Allerta gialla in 7 R… - CorriereCitta : Maltempo in Italia, scatta l’allerta meteo gialla per domani 16 aprile: ecco dove - zazoomblog : Maltempo in Italia domani allerta gialla in 10 regioni - #Maltempo #Italia #domani #allerta - ereike05 : RT @fisco24_info: Maltempo in Italia, allerta gialla in 10 regioni: (Adnkronos) - Rischio temporali soprattutto nel Centro-Sud https://t.co… -

Dopo le complesse operazioni di salvataggio rese difficoltose dal, le motovedette stanno ... La maggioranza si è quindi compattata su questo punto, con Fratelli d'e Forzache di ...Ilsi abbatte sull', in particolare sul Centro - Sud, e per la giornata di domani 16 aprile scatta l'allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico in ben 10 regioni. Si tratta ...Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'è aggiornato quotidianamente in base ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. Le informazioni sui ...

Maltempo in Italia, domani allerta gialla in 10 regioni Adnkronos

ROMA – Prima l’invito a partecipare, poi il consiglio di non recarsi al Circo Massimo, almeno per oggi. Il forte maltempo che si è abbattuto sulla Capitale ha costretto la Protezione civile di Roma ...Il maltempo si abbatte sull’Italia, in particolare sul Centro-Sud, e per la giornata di domani 16 aprile scatta l’allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico in ben 10 regioni. Si ...