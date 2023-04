Maltempo in Italia, domani allerta gialla in 10 regioni (Di sabato 15 aprile 2023) Rischio temporali soprattutto nel Centro-Sud Il Maltempo si abbatte sull’Italia, in particolare sul Centro-Sud, e per la giornata di domani 16 aprile scatta l’allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico in ben 10 regioni. Si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. L’ampia perturbazione attiva oggi al Centro-Sud con precipitazioni diffuse, si sta spostando infatti verso lo Jonio e nel corso della notte darà origine a precipitazioni ancora più intense, specialmente a ridosso delle regioni adriatiche centrali. Ai fenomeni sarà associata forte ventilazione dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) Rischio temporali soprattutto nel Centro-Sud Ilsi abbatte sull’, in particolare sul Centro-Sud, e per la giornata di16 aprile scatta l’meteoper rischio temporali e idrogeologico in ben 10. Si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. L’ampia perturbazione attiva oggi al Centro-Sud con precipitazioni diffuse, si sta spostando infatti verso lo Jonio e nel corso della notte darà origine a precipitazioni ancora più intense, specialmente a ridosso delleadriatiche centrali. Ai fenomeni sarà associata forte ventilazione dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le ...

