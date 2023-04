Maltempo di primavera, tornano neve e freddo: allerta gialla in 7 regioni (Di sabato 15 aprile 2023) Secondo i meteorologi tutto il mese di aprile sarà caratterizzato da instabilità e Maltempo. In queste ore temporali, grandine, freddo, vento e neve stanno colpendo l’Italia. Dipende dai cicloni, come quello che ha portato il Maltempo due giorni al Centro-Nord. Ora una nuova bassa pressione è in arrivo dal Nord Atlantico. Oggi è prevista una intensificazione dell'instabilità al Centro-Sud, specie sulle aree tirreniche, con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania, in particolar modo sui settori costieri. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 aprile 2023) Secondo i meteorologi tutto il mese di aprile sarà caratterizzato da instabilità e. In queste ore temporali, grandine,, vento estanno colpendo l’Italia. Dipende dai cicloni, come quello che ha portato ildue giorni al Centro-Nord. Ora una nuova bassa pressione è in arrivo dal Nord Atlantico. Oggi è prevista una intensificazione dell'instabilità al Centro-Sud, specie sulle aree tirreniche, con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania, in particolar modo sui settori costieri. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

