Maltempo, chiusa la Superstrada Formia-Cassino: inondazione tra Castelnuovo Parano e Ausonia [VIDEO] (Di sabato 15 aprile 2023) Ausonia – Anche una squadra del gruppo di volontari "Ver Sud Pontino" di Formia ha partecipato, nel tardo pomeriggio di oggi, alle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza di numerose abitazioni nei territori di Castelnuovo Parano e di Ausonia interessate dallo straripamento del corso d'acqua che, scendendo da Monte Calvo, ha invaso l'intera L'articolo Maltempo, chiusa la Superstrada Formia-Cassino: inondazione tra Castelnuovo Parano e Ausonia VIDEO Temporeale Quotidiano.

