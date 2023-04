Maltempo, ancora allerta gialla in Calabria e in altre 6 regioni del Centro Sud (Di sabato 15 aprile 2023) La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta "gialla" per il Maltempo in sette regioni per la giornata di sabato 15 aprile: è stata valutata sul Lazio e su parte dei territori di Umbria, Abruzzo,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 aprile 2023) La Protezione Civile ha emesso un bollettino di" per ilin setteper la giornata di sabato 15 aprile: è stata valutata sul Lazio e su parte dei territori di Umbria, Abruzzo,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Ancora pioggia, neve e freddo su gran parte dell'Italia. - quartomiglio : Il freddo colpisce ancora: dal weekend tanta neve in montagna con maltempo persistente - axelvassallo : RT @RaiNews: Ancora pioggia, neve e freddo su gran parte dell'Italia. - quotidianolazio : Tromba d'aria a Valmontone, Mattia: a cittadini ancora zero euro ... - - infoitinterno : Paura per le sorti di Davide, le ricerche ancora sospese per il maltempo -