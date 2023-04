Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : #Maltempo #Roma, allagamenti e danni d'acqua per la forte pioggia che ha colpito la Capitale da stamattina: 30 inte… - liviofiorillo : RT @rep_roma: Il maltempo flagella la capitale, numerosi allagamenti: disagi alla circolazione - ilmessaggeroit : #maltempo a #roma, bomba d'acqua e disagi: chiusa stazione metro Subaugusta e strade allagate - rep_roma : Il maltempo flagella la capitale, numerosi allagamenti: disagi alla circolazione - CiroFire : RT @Roma: ??Avviso: causa maltempo rinviati a domenica 16 aprile gli eventi per la cittadinanza della manifestazione al Circo Massimo 'Le gi… -

sabato 15 aprile. Tra gli interventi da segnalare, la chiusura " come confermato dalla Polizia locale diCapitale, di via Aurelia antica tra via di Torre Rossa e via Casale di San ...rischia di restare senza tram 8 per altri cinque mesi. Il cantiere aperto sulla linea che ... come per esempio le giornate di. Risultato, con i primi di marzo sono stati superati i nove ...Meteo: sabato disulla capitale con forti piogge Meteo- Giornata di sabato consul Lazio. Al mattino avremo cieli coperti con piogge diffuse che risulteranno anche di ...

Maltempo a Roma e nel Lazio, disagi nella circolazione e allagamenti. Numerose chiamate ai vigili del fuoco Corriere Roma

Maltempo a Roma con bomba d'acqua e disagi. Secondo quanto reso noto dall'Atac, alcuni problemi si sono registrati sulla linea metro, con l'ondata eccezionale di maltempo che ...Roma è stata messa in ginocchio dal maltempo. L’allerta meteo era annunciata, ma non ci si aspettava che la città sarebbe stata letteralmente vittima di allagamenti, rami spezzati, sottopassi ostruiti ...