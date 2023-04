Malgioglio stronca Aaron | che scoppia in lacrime davanti a Maria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cipollari_Fan : Sto clown di Malgioglio a Tale e Quale stronca anche i più bravi, ad #AMICI22 è l'elogiatore seriale. Anche la merd… -

Tale e Quale Show Sanremo,Petrelli, ma è pioggia di fischi dal pubblico In realtà, anche gli altri giurati non hanno apprezzato non tanto le doti canore dell'influencer, quanto ...L'unico giudice a non aver apprezzato la performance dell'artista è stato Cristiano. Malgy infatti ha detto che Roy non aveva nulla della voce di Michael e per questo motivo gli dato solo ...... in una curiosa sintesi ipercamp tra Greta e. Ad usum Sanremi ovvero ad usum Piddì ... il baraccone genderfluid si allarga Viva Costanzo: cosìla Ferragni a Sanremo Tanto vero, che ...