Maiorano FdI | “Con il governo della concretezza le opere per i Giochi del Mediterraneo si faranno entro il 2026 | non come l’ospedale San Cataldo”

"Con il voto in Senato al decreto Pnrr, è stato approvato dalla maggioranza di governo il commissariamento dei Giochi del Mediterraneo 2026, come richiesto da Fratelli d'Italia con l'emendamento presentato dalla senatrice Nocco. E ora siamo pronti per confermare questa scelta alla Camera. Per questo ringrazio il Ministro Raffaele Fitto, firmatario del decreto, che ha recepito e fatto propria questa richiesta della comunità tarantina, da tempo allarmata sul mancato avvio dei cantieri per le opere sportive che a soli tre anni dall'evento non sono ancora partiti. Lo stesso direttore generale del comitato Elio Sannicandro, scelto da Emiliano e Melucci, ha ammesso in Consiglio regionale il reale dubbio nel riuscire a concludere entro il ...

Giochi del Mediterraneo, Maiorano (FdI): "La sinistra vuole far saltare l'evento?" Così l'onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia, membro della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati. "Il Governo Meloni invece, specialmente nella figura dei ministri incaricati ... Manduria, Maiorano (FdI): "I cittadini hanno diritto di tornare alla tranquillità" "A tale riguardo " ha aggiunto Maiorano - sono in costante aggiornamento con gli organi competenti, che ringrazio per l'attenzione dimostrata, e con il presidente della locale sezione di ... Arsenale di Taranto, Maiorano (FdI): "Grande realtà industriale e produttiva" "Durante la visita " aggiunge Maiorano - mi sono accertato anche della vicenda che riguarda il trasferimento della portaerei Cavour ai cantieri navali di Palermo per dei lavori di manutenzione. ...